Alla Pallacanestro Alghero women il derby con la Mercede

Serrano le maglie in difesa, contendono i rimbalzi alle più alte avversarie e non hanno timore nelle incursioni in area da dove, a dispetto della inferiorità fisica, arriveranno prevalentemente i canestri. Il parziale del secondo quarto, 23 a 9, ne è la rappresentazione evidente e, il primo tempo, si chiude sul 43 a 23. Nel terzo il copione non cambia ed il vantaggio sale a ben 25 punti (57 a 32) .





Nell’ultimo quarto la Mercede, nonostante un distacco difficilmente colmabile, onora l'incontrota e combattendo fino alla fine, vincendo il quarto con un parziale di 12 a 9 che porta il risultato finale sul 66 a 44. Una vittoria netta e mai in discussione, ma la vittoria più grande resta quella che prescinde dai risultati, ed è quella di rivedere le squadre in campo a giocare. Bene, male, vincere o perdere. Ciò che importa sono le emozioni che finalmente ritornano grazie alle ragazze, della Pallacanestro Alghero, della Mercede.

Dopo le due sconfitte negli incontri precedenti l’Alghero ha preso le misure alle forti, e in buona parte più grandi, avversarie. La superiorità fisica della Mercede è stata efficacemente contrastata da una maggiore grinta delle atlete giallorosse che, soprattutto a rimbalzo, sono riuscite ad evitare la moltiplicazione dei tiri delle avversarie che è stato il fattore chiave delle sconfitte precedenti. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso col vantaggio della Pallacanestro Alghero per 20 a 14, le ragazzine terribili dell’Alghero mettono il turbo e dilagano nel secondo e terzo.