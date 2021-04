Il sogno continua: il Cagliari vince a Udine

Il Cagliari ad Udine era chiamato ad un solo risultato: Vincere. E la vittoria è arrivata con un goal di Joao Pedro al 54’.

Nella prima metà del primo tempo ci son state poche occasioni da rete per entrambe le squadre. Una fase di studio tra le squadre interminabile. Errori da una parte e dall’altra anche nei fondamentali causati, anche, da un campo di gioco pesante colpito da una fitta pioggia poco prima dell’inizio della gara.

Nella seconda parte del primo tempo le squadre provano ad attaccare con più vigore con qualche occasione da goal per entrambe le compagini. Al 36’ al Cagliari viene annullata una rete di Joao Pedro. Il primo tempo si conclude senza infamia e senza lode.

Nel secondo tempo al 54’ il Cagliari trova il goal su calcio di rigore segnato da Joao Pedro. Dopo la rete del Cagliari la partita si è vivacizzata molto. Il Cagliari va vicino al raddoppio verso il 60’ con delle occasioni da calcio d’angolo. Al 64’ l’Udinese va vicino al pareggio colpendo una traversa con Nestorovski, lo stesso Nestorovski ha mancato al 70’ una grossa palla goal, quasi un rigore in movimento mettendo la palla sul fondo. Gli ultimi minuti con ben 5’ di recupero son di sofferenza e resistenza per il Cagliari. I rossoblu hanno atteso con impazienza il fischio finale dell’arbitro Guida per legittimare una vittoria sofferta ma fondamentale e vivendo con un sospiro di sollievo la fine della gara. Il pareggio del Torino contro il Bologna fa sperare i rossoblu che ora son sotto di soli due punti. C’è da continuare a lottare ma la vittoria dà speranza. (p.t.)