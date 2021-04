A Udine per continuare a sperare: dipenderà solo da noi - Semplici: "La squadra ha carattere e deve dimostrarlo"

Una conferenza stampa all’insegna del coraggio e della determinazione per Leonardo Semplici. I rossoblu saranno impegnati mercoledì sera alle 20 e 45 ad Udine in una gara fondamentale per la stagione. In fondo, ormai, nonostante i 5 punti di distacco dal Benevento quart'ultima, provarci non costa nulla e il Cagliari ha mostrato carattere nel rimontare la partita contro il Parma di domenica scorsa. Come dichiarato da Semplici l’unico nemico del Cagliari è il Cagliari stesso che deve tirar fuori tutto quello che ha e scacciare via paure e insicurezze. La salvezza è ancora lontana ma bisogna provarci ad ogni costo. Riportiamo, di seguito, alcuni estratti della conferenza stampa di stasera.





Quali conclusioni ha tratto dalla partita di sabato con il Parma e, inoltre, ha pensato di cambiare modulo?

"Gli uomini e il modulo contano il giusto, lo dimostra l'ultima mezz'ora di sabato dove un vero e proprio modulo non c'era. Mi aspetto però di dare continuità a quella voglia e determinazione, necessarie per chi vuole arrivare alla salvezza come noi".





Domani è possibile immaginare un turnover tra Joao Pedro e Pereiro, eroe della partita con il Parma?

"Joao è importante per noi, deve solo ritrovare il gol. Stiamo lavorando per metterlo in condizioni di tornare a segnare. Su eventuali cambi vedremo solo domani, ma va detto che il modulo conta solo sulla carta".





Ancora sul turnover: pensa sia meglio affidarsi ai soliti o puntare a qualche cambio?

"Ci sono ovviamente delle scorie perché con il Parma abbiamo dato tutto e abbiamo provato in questi giorni a recuperare il meglio possibile. Valuterò con lo staff, ci sarà qualche cambio ma saranno minimi e voglio dare qualche spazio a delle forze fresche perché con l’Udinese è fondamentale e determinante per il nostro cammino".





Quale sarà l’avversario salvezza, visto che il Torino sembra essere in un gran momento?

“Noi dobbiamo fare corsa su noi stessi, è il Cagliari l’avversario salvezza. Abbiamo la forza per toglierci fuori da questa situazione e andrà valutato anche il risultato degli altri, ma ripeto quello che dico da tempo: dipendiamo solo da noi”.

Il 4-3 contro il Parma può rievocare la vittoria del 2008 contro il Napoli, per emozioni e sensazioni?

“Io penso solo alle singole partite, non ad altro. Non ho certo la bacchetta magica e so che ci vuole un percorso per fare certi risultati. Mi auguro che la vittoria di sabato, per come è arrivata, ci dia uno slancio e maggiore convinzione. Ma non penso ad altre cose”.





Un Cagliari meno timoroso all’inizio?

“Me lo auguro, perché in questo momento non abbiamo niente da perdere: dobbiamo tirare fuori il coraggio che di solito, in una situazione come questa, fai fatica a tirare fuori. Andiamo a Udine per fare una prestazione importante, servirà questa mentalità”. (p.t.)