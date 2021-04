Poker delle women del Tennis Club Alghero

Primo successo stagionale per le ragazze di capitan Barbara Galletto, che superano 4-0 il Tennis Elmas nella terza giornata del campionato regionale di serie C femminile a squadre.





Le ospiti sono arrivate nell'impianto di Maria Pia con solo due atlete e, di conseguenza, il regolamento ha sancito il terzo singolare vinto dalle padrone di casa. Vittorie facili negli altri due singolari (entrambi per 6-2 6-2) per la 3.2 Anastasia Ogno sulla 3.4 Sara Caddia e per la 3.4 Chiara Razzuoli sull 3.5 Celeste Delussu Noelani.





In doppio, Ogno e Razzuoli hanno superato 7-6 6-4 Caddia e Delussu. Bene anche le squadre giovanili femminili del Tc Alghero: nell'Under 16 vittoria 3-0 sul Cus Sassari, e nell'Under 12 successo per 1-2 sul campo del Ghilarza.