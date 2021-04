La Dinamo Banco di Sardegna vince a Brescia - Maiuscola prestazione dei sassaresi

Brescia punisce dalla rimessa, ancora una volta le palle perse (9) sono il punto debole del Banco che però è perfetta a cronometro fermo (10/10), all’intervallo i biancoblu sono avanti 42-53. Gara tutta in discesa anche nel secondo tempo, Gentile e Kalinoski si sfidano dai 6.75, Bortolani prova a far correre Brescia, Bendzius si sblocca dopo lo 0/3 da tre ed è il top scorer sassarese, arriva poi un tecnico per proteste a MiniSpì, già a quota 4 falli e quindi costretto a sedersi in panchina. Il Banco lavora bene in difesa e segna con continuità arrivando fino al +19 (8/15 dall’arco), la Germani riduce il gap dalla lunetta, Pozzecco fa rifiatare i suoi, il solito Bendzius sale a quota 16, al 30’ i giganti conducono senza troppi pensieri per 57-74.





Brescia tenta il tutto per tutto spinta dai canestri di Willis ad inizio ultimo quarto, Crawford commette fallo antisportivo su Miro Bilan e il divario tra le due squadre si ristabilisce a quota 19. Spissu esce per 5 falli, Burnell e compagni gestiscono e incrementano i bottini personali, scorrono i titoli di coda su un match deciso dal break iniziale di 14-0, la Dinamo Banco di Sardegna ritrova i due punti sul campo della Germani Brescia, al PalaLeonessa A2A finisce 82-94. Pallacanestro Brescia - Dinamo Banco di Sardegna 82-94 Parziali: 16-29, 26-24, 15-21, 25-20. Progressivi: 16-29, 42-53, 57-74, 82-94. Pallacanestro Brescia: Bertini ne, Vitali ne, Parrillo, Chery 6, Bortolani 11, Wilson 2, Willis 22, Crawford 10, Burns 10, Kalinoski 16, Moss 3, Sacchetti 2. All. Buscaglia Rimbalzi: Willis 6 - Assist: Kalinoski 7 Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 11, Bilan 14, Treier 4, Chessa ne, Kruslin 8, Happ 10, Katic 7, Re ne, Burnell 14, Bendzius 20, Gandini ne, Gentile 6. All. Pozzecco Rimbalzi: Burnell 12 - Assist: Spissu e Burnell 5 Le parole del post partita dal PalaLeonessa Una vittoria voluta e conquistata quella della Dinamo Banco di Sardegna nel lunch match con la Pallacanestro Brescia della 13° giornata di ritorno.





Una vittoria con una dedica speciale che coach Gianmarco Pozzecco ha voluto fare al termine del match: “Sono infinitamente grato ai miei ragazzi che mi hanno permesso di dedicare questa vittoria a due persone speciali: uno è Dodo Colombo, mio assistente a Varese, una persona vera e sincera. E poi stanotte è venuto a mancare una delle persone migliori che abbia mai conosciuto, a cui ero legatissimo, Giovanni Pierantozzi. Faccio le mie condoglianze alle famiglie e mi stringo nel loro dolore. Ancora una volta ringrazio i ragazzi che mi hanno permesso di dedicare loro la vittoria”. Ad analizzare la partita è invece l’assistant coach Edoardo Casalone ai microfoni di Dinamo Tv: “Tenevamo tanto a vincere questa sfida, ci tenevano molto i giocatori e forse siamo arrivati anche con un po’ di pressione perché quando ti alleni e lavori bene in settimana vuoi che l’impegno si rifletta sul parquet. In più eravamo consapevoli che quando giochi con squadre con l’acqua alla gola come capita adesso a Brescia, che deve assolutamente tornare alla vittoria, sulla carta sei la squadra più forte ma lo devi dimostrare sul campo.





E lo hanno dimostrato già in partenza con un primo quarto pazzesco, soprattutto dal punto di vista difensivo: abbiamo sempre detto che siamo bravi in attacco ma la nostra efficacia deriva da quanto produciamo in difesa. E credo che la chiave siano i 16 punti concessi agli avversari nei primi 10’. Siamo entrati super concentrati: il break di 8-0 e il loro timeout testimonia quanto i ragazzi fossero presenti in campo già dalla palla a due. È una cosa che si è manifestata tra tutti, penso a metà in cui avevamo il minutaggio equamente distribuito tra tutti: è stato possibile perché tutti si sono presentati in forma ma soprattutto con il giusto atteggiamento mentale che ci mancava da un po’, dopo aver affrontato diversi problemi tra covid ed extra utilizzo di alcuni giocatori. Siamo ritornati alla nostra rotazione con lo stato di forma di tutti”. Non c’è tempo per riposarsi perché già da domani nel mirino c’è la sfida con Trento, nel recupero che mercoledì si disputerà al PalaSerradimigni…





“Ci attende una partita importante come tutte quelle che stiamo disputando perché, nonostante abbiamo già raggiunto i playoff, ora vogliamo lottare per conquistare il miglior piazzamento possibile: sappiamo che la nostra squadra vive di entusiasmo e la chiave per ottenerlo sono le vittorie. Quindi vogliamo proseguire nella nostra marcia: oggi siamo contenti per quanto fatto, ma sappiamo che da domani ci prepareremo ad affrontare il prossimo impegno, contro una squadra che sta disputando un buon campionato”.

