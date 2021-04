Ultima chiamata per la Serie A - Per il Cagliari vietato sbagliare

Stasera alle 20 e 45 il Cagliari affronterà il Parma alla Sardegna Arena. Sarà uno scontro cruciale per la lotta salvezza. I rossoblu infatti, ormai da qualche settimana sono terzultimi con 22 punti, mentre gli emiliani penultimi con 20, ciò significa che se il campionato finisse oggi, entrambe le squadre sarebbero in Serie B. Entrambe rincorrono il quart’ultimo posto occupato dal Torino

Questa parte finale di stagione, date le rose a disposizione dei due club, è davvero del tutto inaspettato; infatti retrocedere con nomi come Godin, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone e Pavoletti per i rossoblù o come Kucka, Pellè e Gervinho per gli emiliani sarebbe un vero e proprio spreco di risorse. Inoltre sembra che neanche il cambio di panchina con Semplici subentrato a Di Francesco a febbraio e D’Aversa al posto di Liverani a gennaio, abbia cambiato la situazione di Cagliari e Parma. Un pareggio, dunque, servirebbe a ben poco: l’imperativo di questa sera rimane quello di vincere. (p.t.)