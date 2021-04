Campionati Europei di canottaggio: pioggia di medaglie dagli atleti della Marina Militare

“Gli atleti della Marina Militare, così come quelli delle altre Forze Armate, continuano a darci delle bellissime soddisfazioni. Parliamo di ragazzi e ragazze che, nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dal covid, si sono allenati intensamente per competere ad altissimi livelli con altri 629 atleti in questo europeo. Queste medaglie, frutto anche dell’attenta guida dei loro allenatori e di tutto lo staff, ci riempiono d’orgoglio e ci fanno ben sperare in vista della terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si svolgerà a Sabaudia, presso il Centro Sportivo Remiero della Marina Militare, il prossimo mese di giugno.” – conclude il Sottosegretario Pucciarelli.

“Anche in questa competizione internazionale, a cui hanno partecipato ben 35 Nazioni, gli atleti della Marina si sono rivelati una componente fondamentale della nazionale di canottaggio, portando a casa una medaglia d’oro, una d’argento e un bronzo. Complimenti ai nostri 6 canottieri Giovanni Abagnale, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares, Antonio Vicino e Luca Parlato.” - rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, commentando le bellissime medaglie conquistate ai campionati europei assoluti di canottaggio.