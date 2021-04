Cross Baia del Vermentino: al 7° posto il co-pilota della Porto Cervo Racing

Il portacolori della Porto Cervo Racing, in gara con il pilota Davide Catania (Yamaha YXZ 1000 turbo), conclude la gara valida come prova del Campionato Italiano Cross Country Rally e Campionato Italiano SSV, e pensa già al prossimo appuntamento tricolore, il Rally Adriatico valido per il Campionato Italiano Rally Terra, in programma il 23 e 24 aprile.





Una gara organizzata quasi all'ultimo momento ma che ha arricchito il curriculum sportivo e il bagaglio di esperienze del co-pilota Fabio Salis. Per la prima volta, il portacolori della Porto Cervo Racing ha partecipato al “Baja Vermentino Terre di Gallura” valido come prova del Campionato Italiano Cross Country Rally e Campionato Italiano SSV. Fabio Salis, in coppia con il pilota Davide Catania (Yamaha YXZ 1000 turbo), ha chiuso al settimo posto assoluto nella classifica Side by Side.





“E' stata una bella avventura”, ha detto Fabio Salis, “abbiamo avuto delle difficoltà del mezzo, ma la tipologia di gara mi è piaciuta e spero di farne altre. Purtroppo abbiamo preso una penalità per un'incomprensione causata da informazioni poco precise, il risultato non ci gratifica, ma siamo comunque soddisfatti. Ora la concentrazione è rivolta alla prima gara del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally Adriatico dove correrò insieme al pilota Andrea Gallu a bordo di una Peugeot 208 Rally 4”.





La Porto Cervo Racing era presente al “Baja Vermentino Terre di Gallura” su due fronti: oltre al co-pilota Fabio Salis, sul percorso erano presenti anche cinque Ufficiali di Gara, importanti figure professionali del Team che da anni collaborano per la buona riuscita di eventi e gare. Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.