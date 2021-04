Sconfitta di misura per i rossoblu: 1 a 0 a San Siro contro l’Inter - decide una rete di Matteo Darmian

Era una partita difficile da affrontare e impossibile da vincere eppure il Cagliari pur soffrendo ha tenuto duro quasi fino alla fine contro un’Inter lanciatissima che sale, ora, a quota undici vittorie di fila in campionato. Contro il Cagliari i nerazzurri ci provano con tanti tiri e con una traversa di De Vrij, riuscendo a sbloccare solo nel finale di match con Darmian su assist di Hakimi.





Il Cagliari resta terzultimo a -5 dal Toro (che ha una partita da recuperare). La classifica è dura per i rossoblu ma è tempo di guardare avanti. Sabato 17 aprile alle 20 e 45 alla Sardegna Arena arriverà il Parma quartultimo in classifica. Le due compagini si affronteranno in uno scontro salvezza decisivo per le sorti della loro classifica e permanenza in serie A. (p.t.)