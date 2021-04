Sperare non costa niente: il Cagliari a San Siro con la capolista Inter - Assente l'ex Barella

Dopo la brutta sconfitta in casa contro il Verona, i rossoblu si apprestano ad affrontare domani, in una sfida quasi impossibile, a San Siro la capolista Inter reduce da 10 vittorie consecutive.





Leonardo Semplici in conferenza stampa ha presentato l'incontro che si svolgerà alle 13.30 di domenica 11 aprile.

“Bisogna fare una partita di grande sacrificio, sicuramente soffriremo ma abbiamo intenzione di controbattere, di essere aggressivi, mettere in pratica quelle che sono le qualità dei nostri ragazzi. Ci siamo preparati per una partita del genere. Dobbiamo difendere e attaccare, avere equilibrio. Se guardo ai risultati sembra che io non abbia fatto tanto. Però vedo una squadra che crea molte più occasioni. Non voglio parlare del prima. A livello difensivo, nonostante gli errori, si corrono meno rischi. La squadra sta cercando di creare quei presupposti per vincere. Non siamo riusciti a pareggiare ma ci meritavamo tutto".





Semplici prova a caricare la squadra per il match di domenica nonostante tutto, contro tutto e tutti con grinta e determinazione per cercare di rimanere aggrappati al treno chiamato “salvezza”. (p.t.)