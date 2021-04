Dinamo Banco di Sardegna: domenica in trasferta a Treviso

Noi abbiamo bisogno e voglia di tornare a vincere dopo la partita opaca di sabato scorso, dettata anche dalla stanchezza e un po’ di pressione che ci può stare in questo momento soprattutto dei giocatori che sono stati fuori per infortuni e Covid. Affrontiamo una squadra in un momento di gas, ma è chiaro che in questo periodo tutte le squadre stanno cercando di raggiungere la forma migliore in vista della volata finale e della post season. Noi per cause esterne purtroppo probabilmente abbiamo bisogno di ricostruire ma i ragazzi hanno grande voglia di tornare allo stato di forma e andremo su un campo difficile per provare a esprimere la nostra pallacanestro”.

Salutato il cammino in Basketball Champions League la Dinamo Banco di Sardegna è tornata in palestra per focalizzarsi sul campionato: domenica alle 12 i biancoblu calcheranno il parquet del PalaVerde nel lunch match della 11° giornata di ritorno contro Treviso. A presentare la sfida con TVB l’assistant coach Edoardo Casalone: “Affrontiamo Treviso, una squadra in ritmo che ha fatto bene nelle ultime uscite e che sta esprimendo una buona pallacanestro.