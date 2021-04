Dinamo femminile: sabato sera sfida salvezza con Schio

Più che preparare la sfida dal punto di vista tecnico tattico dobbiamo essere pronti mentalmente a scendere in campo, in attesa di sapere chi sarà la nostra sfidante dei playout“. Le quattro squadre che si giocheranno la salvezza sono già definite e si tratta di Lucca, Broni, Dinamo Women e Battipaglia: occhi puntati sulle sfide di Lucca e Broni. In caso di vittoria delle toscane -impegnate contro Campobasso- Lucca si confermerà al decimo posto e la Dinamo dovrà affrontare Broni; in caso di vittoria di Broni, in campo contro Costa Masnaga, e sconfitta di Lucca Cinzia Arioli e compagne affronteranno Le Mura. Infine se dovessero vincere sia Lucca sia Broni le toscane resterebbero in decima posizione e le isolane affronteranno Broni.





“Abbiamo approfittato di questi giorni extra caricando un po’ il lavoro in palestra, cercando di lavorare su determinati dettagli fisici che le partite ravvicinate non ci avevano permesso di curare _spiega Restivo_. Abbiamo messo un po’ di benzina in vista dei playout ma soprattutto ci stiamo preparando anche mentalmente per affrontare al meglio la post season”. Mentre si attende l’ufficialità su date e format dei playout la Legabasket Femminile ha confermato che dopo le sfide di domani la classifica sarà congelata: le Women non recupereranno il match con Vigarano. Il match con Schio sarà trasmesso in diretta su LBF Tv, il servizio di streaming di Legabasketfemminile.

Dopo una settimana di pausa, a causa del focolaio che ha colpito Vigarano e rinviato la partita della penultima giornata, le Dinamo Women sono pronte ad affrontare l’ultima sfida della regular season. Domani, palla a due alle 20:30, le ragazze di coach Antonello Restivo affronteranno Schio nell’ultima gara della stagione regolare e in attesa di conoscere la sfidante dei playout. “La partita con Schio ci servirà soprattutto come rodaggio dopo lo stop della scorsa settimana per il rush finale _ha commentato coach Antonello Restivo_, lo abbiamo aspettato a lungo ed è la corsa che ci può permettere di raggiungere il nostro obiettivo della salvezza.