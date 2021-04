Prosegue la stagione sportiva della Porto Cervo Racing

La Scuderia, con il co-pilota Fabio Salis, sarà allo start del “2° Baja Vermentino Terre di Gallura” in programma il 9 e 10 aprile. Classe 1989 e oltre settanta gare all'attivo, il co-pilota della Porto Cervo Racing Fabio Salis correrà per la prima volta a bordo di un Yamaha YXZ 1000 turbo (con il numero 21) per affrontare una gara valida come prova (la seconda) del Campionato Italiano Cross Country Rally e Campionato Italiano SSV. Se per Fabio Salis sarà l'esordio in questo tipo di specialità e sul piccolo e leggero SSV, non sarà la prima volta che parteciperà con il pilota Davide Catania, con il quale ha corso ben 32 gare, l'ultima nel 2017 al Rally in Costa Smeralda Sardegna dove, a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo IX, conquistarono il tredicesimo posto assoluto.





“E' stata una decisione presa quasi all'ultimo momento”, ha spiegato Fabio Salis, “purtroppo il co-pilota di Davide Catania era indisponibile e la scelta è ricaduta su di me. Con Davide abbiamo corso una trentina di gare dal 2011 al 2017. Lui ha ripreso l'anno scorso con questa disciplina, mi aveva proposto di fare tutto il Campionato, ma tra il lavoro e l'impegno preso con Andrea Gallu per partecipare al Campionato Italiano Rally Terra, ho dovuto rifiutare in quanto alcune gare erano concomitanti. Ho accettato questo impegno per la curiosità di provare questa disciplina, totalmente diversa dai Rally, dove non si effettuano ricognizioni, devi seguire solamente il road-book e il percorso è segreto. Sono contento perché sono esperienze stimolanti e, gare più importanti come la Dakar, mi hanno sempre affascinato”.

Dopo il “Baja Vermentino Terre di Gallura”, i prossimi appuntamenti agonistici di Fabio Salis saranno il 28° Rally Adriatico in programma il 24 e 25 aprile e il Rally Italia Sardegna, gare che correrà insieme al pilota Andrea Gallu a bordo della Peugeot 208 Rally4 (Galiazzo Rally Team).





Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.