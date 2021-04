Assoluti di nuoto: Alice Maggioni vince la batteria e realizza il miglior tempo

Ottima prestazione della nuotatrice del Green che si conferma, per l’ennesima volta, una delle migliori velociste in Italia, nuotando i 50 s.l. in 26”30. Tempo di valore assoluto, il migliore, per le atlete della sua età.





La nuotatrice algherese ha ottenuto una prestazione a soli 10 centesimi dal suo primato Regionale ottenendo il miglior tempo di tutte le sue pur fortissime coetanee e vincendo la sua batteria.





Risultato che assume ancor maggior rilevanza data la difficoltà nello svolgere gli allenamenti (non più di 4/5 la settimana) a Porto Torres, e considerando inoltre il fatto che la giovane nuotatrice Algherese proviene da un lungo periodo di crisi, peraltro brillantemente superato nelle ultime settimane. Grande soddisfazione per tutta la squadra del Green che sarà impegnata il 23, il 24, il 25 Aprile nei Campionati Regionali di Categoria a Cagliari con tutti gli atleti appartenenti alla categoria assoluta