Finisce in parità fra Sassari Latte Dolce e Nocerina

Al 12’ Dudu Kone sembra avere la palla buona, ma la difesa ospite sventa il pericolo. Le due squadre si fronteggiano, senza però riuscire a imporsi nettamente l’una sull’altra. Al 25’ Rizzo tenta il colpo in versione palombella, sfera che supera la traversa: 0-0. Daniele Bianchi calcia bene dalla lunghissima distanza: inquadra la porta, ma Volzone respinge. Sul capovolgimento di fronte Sorgente tenta il colpo da ko ma fa i conti con Nicolò Antonelli: la porta è salva. Nemmeno un secondo di recupero, negli spogliatoi si torna sul pareggio. Al 3’ del secondo tempi Gigi Scotto va in battuta su una punizione dalla sinistra: traiettoria perfetta, traversa piena. La fortuna non assiste i sassaresi. Ma si riparte. Al 7’ della seconda frazione proteste biancocelesti per un tocco di mano in area avversaria, nessuna segnalazione dell’arbitro e match che prosegui sui binari del pari. All’11’ st palla per la testa di Gigi Scotto: buono l’impatto, sfera di poco a lato.





La Nocerina butta in mischia Esposito e De Iulis. Kajus Urbietis dice no al piatto di El Bakhtaoui (15’ st). Mister Fabio Fossati cambia Giovanni Piga con Christian Calì. Ammonizione a Gigi Scotto, Nocerina particolarmente ruvida. Al 27’ st Marcos Sartor sembra avere la palla buona: tiro teso ma fuori bersaglio. Dentro Paolo Palmas e Gigi Scanu per Dudu Kone e Gigi Scotto. Volzone dice no alla rasoiata su punizione di Paolo Palmas (34’ st). Spazio a Gianmarco Marcangeli. Quattro minuti di recupero. Al 92’ Christian Calì spara a girare ma ancora una volta trova Volzone sulla strada del vantaggio. Cavallaro manda sul terreno di gioco Talamo. Storie tese fra le due squadre, ammoniti Katseris e Christian Calì.





Ultimo giro di lancette: è 0-0. Sassari Latte Dolce: Urbietis, Mukaj, Pertica, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (29’ st Palmas), Pisanu (38’ st Marcangeli), Scotto (30’ st Scanu), Piga (20’ st Calì), Sartor. A disposizione: Garau, Arzu, Tuccio, Grassi, Pulina. Allenatore: Fabio Fossati Nocerina 1910: Volzone, Rizzo, Vecchione, Morero, Donida, Petito (11’ st Esposito), Katseris, Garofalo, Donnarumma, El Bakhtaoui (92’ st Talamo), Sorgente (11’ st De Iulis). A disposizione: Scarpati, Sandomenico, Dammacco, Pisani, Fois, Saporito. Allenatore Giovanni Cavallaro Arbitro: Campazzo di Genova Guardalinee: D’Ottavio e Cirillo di Roma

Michele Pulina fa il suo esordio in biancoceleste: in panchina, a disposizione di mister Fabio Fossati. Corsie laterali esterne affidate a Luis Mukaj e Gianvito Pertica. In attacco spazio al tandem formato da Gigi Scotto e Marcos Sartor. Si gioca a Usini, fa caldo. La Nocerina prova subito a spingere, si alza la bandierina end è subito nulla di fatto. Al 2’ è corner per i campani, libera la difesa. Al 5’ ci provano i padroni di casa, ma la situazione non si sblocca. Gara maschia in mediana, squadre concentrate.