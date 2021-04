Dinamo femminile: sabato si gioca al PalaSerrademigni

Le sassaresi invece sono reduci dalla sfida di Broni dove, secondo coach Antonello Restivo, si sono viste ottime cose: “Ci attende un test importante, arriviamo con fiducia dalla gara disputata domenica dove abbiamo fatto una buona partita, riuscendo a giocarcela punto a punto. Credo sia stata una buona gara e l’applauso che le avversarie hanno riservato alle mie ragazze a fine gara sia la prova del buon lavoro che stanno facendo.





Noi siamo carichi e pronti, ci teniamo a fare bene soprattutto visto che giocheremo in casa dove abbiamo avuto qualche difficoltà. Vogliamo entrare nei playout con la giusta carica, con fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi perché possiamo giocarcela”. La squadra sta lavorando bene: “In settimana ci stiamo allenando con ritmo e intensità _spiega coach Restivo_ chiaramente siamo ad aprile il peso di tutta la stagione si sente ma siamo concentrati e focalizzati per indirizzare tutte le energie in campo per questa parte della stagione estremamente delicata”.





Nella sfida di andata le Women avevano perso 85-66 nel filotto di sconfitte inanellate al rientro dopo lo stop per il Covid: c’è grande voglia di rivalsa per le biancoblu che, separate da una sola vittoria dalle emiliane, vogliono vendicare la sfida di andata. Il match con Vigarano sarà trasmesso in diretta in chiaro su MS Motor TV (canale 813 di Sky), MS Sport del digitale terrestre e su LBF Tv, il servizio di streaming di Legabasketfemminile.

Le Dinamo Women sono pronte a tornare nelle mura amiche: a due giorni dalla fine della regular season è partito il countdown verso i playout. Sabato -palla a due alle 15- al PalaSerradimigni andrà in scena la sfida con Vigarano: un match contro il fanalino di coda della classifica che lotta, dopo le ultime sfide, per entrare nei playout. Martedì la formazione emiliana ha comunicato di aver riscontrato “numerose positività nel gruppo squadra A-under 18, tra giocatrici e tecnici”: il gruppo dovrebbe sottoporsi a nuovi tamponi nella giornata di oggi, e si attendono comunicazioni in merito.