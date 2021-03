Sassari calcio Latte Dolce: è arrivato Michele Pulina - Nuovo attaccante per i biancocelesti

Il Sassari calcio Latte Dolce accoglie l'attaccante sassarese Michele Pulina nel gruppo biancoceleste. La sconfitta di domenica scorsa contro l'Afragolese è fardello che pesa, il calendario però offre immediata occasione di riscatto: domani al “Peppino Sau” di Usini (ore 15) si gioca l’infrasettimanale con La Nocerina 1910. Una partita importante, come tutte del resto. Una partita da giocare per dare una nuova scossa alla stagione e alla classifica, per dare sostanza alle prestazioni e sterzare decisi verso la via alternativa ad un percorso che sino ad ora è stato costellato di ostacoli. A dare una mano, da inizio settimana, c'è ora anche Michele Pulina volto noto del pallone sardo arrivato a dare il suo contributo alla causa sassarese. Un importante carico di esperienza maturata in tutte le categorie del pallone isolano - tantissimi anche i campionati di serie D vissuti in tutta Italia - impreziosita dall’annata in serie C al Gavorrano, elemento di carattere, con massima disponibilità a mettersi al servizio dei compagni e la voglia di mettersi in gioco.





Michele Pulina, attaccante del Sassari calcio Latte Dolce: «Essere qui fa sicuramente piacere. Anche solo il fatto di essere stato chiamato a dare il mio contributo alla causa, l'idea di poter essere utile a questa squadra, mi dà tantissimi stimoli. Non ci ho dovuto pensare più di tanto, anche perché parliamo di una società fatta di persone serie, e che hanno ambizione. Il campionato? Diciamo che in generale seguo la serie D, mi piace essere informato sul calcio in generale. Questo girone l’ho vinto, so bene quanto può essere tosto. Ma soprattutto so che a partire da domani e sino alla fine saranno tutte sportive battaglia da giocare, e da provare a vincere. Ovviamente ho seguito il percorso della squadra, ma è chiaro che non è mia competenza esprimere giudizi. Ci sono grandi valori in questo gruppo di giocatori, a livello tecnico e morale. Sono sicuro che alla lunga verranno fuori! Prime impressioni? Ho un seduta sulle gambe ma l'ambiente è sereno, i compagni tutti dei bravi ragazzi. Sono felice di potermi mettere a disposizione del team, di mettere tutta la mia esperienza al servizio di società e del nostro tecnico. Cosa porto in dote al progetto? Sicurante esperienza, carisma e la personalità che grazie a Dio non mi manca: tutti i ragazzi ora avranno un compagno in più pronto a lottare per guadagnare punti ogni domenica. La sfida alla Nocerina? Credo che a partire da domani in poi il nome dell'avversario cambi poco: tanto rispetto per la Nocerina, grande società e grande squadra, ma in questo momento bisogna provare a fare punti con chiunque e vendere sempre cara la pelle. Sarà di certo una bella partita, intensa e combattuta. Una battaglia calcistica dove si darà il massimo provando a dare il massimo. Ho accettato questa sfida, farò il possibile per raggiungere tutti gli obiettivi della società».