Tennis Tavolo Sassari: fine settimana senza punti per le formazioni sassaresi

Prima sconfitta sabato contro l'Olimpicus Catania e seconda domenica contro il Radiosa Palermo, nonostante la incoraggiante prestazione di Giovanni Battista Sanna. B femminile – Nessun punto anche per la giovane Tennistavolo Sassari della B femminile, che ha affrontato il terzo concentramento, a Livorno, con la direzione tecnica di Yang Min. La capolista Prato ha ripetuto il 4-0 col quale si era imposta nel concentramento del secondo turno, mentre contro il Livorno è finita 4-1. Identico punteggio di 4-1 anche contro l'Apuania Carrara Tutta esperienza per le giovanissime Laura Pinna e Martina Bonomo che affiancano la più esperta Elena Musio.

A Cerignola (Foggia) ha preso il via il campionato della A2 paralimpica. Due le squadre della Tennistavolo Sassari impegnate, seguite dal tecnico Segun Olawale: quella del gruppo 1-5 (le classi di chi pratica il tennis tavolo in carrozzina) e quella del gruppo 6-10 (le classi della disciplina praticata in piedi). Il gruppo 1-5 ha perso per 3-0 il match contro il Nerviano Lions (Milano). Comunque importante il fatto che dopo la lunga inattività agonistica abbiano ripreso a giocare Manuela Casu e Maurizio Scanu. Doppio 3-0 per il gruppo 6-10.