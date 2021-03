Dinamo femminile sconfitta a Milano - Restivo: "Una delle nostre migliori partite"

Coach Antonello Restivo manda in campo Calhoun, Arioli, Cantone, Fekete e Burke, Broni risponde con Orazzo, Ianezic, Madera, Soli e Reimer. Broni apre i giochi con i primi punti di Reimer, le Women rispondono con Burke che segna i primi 6 delle isolane. Break di 5-0 per le padrone di casa che mettono la testa avanti ma Calhoun in lunetta riporta il Banco a contatto. Il 2+1 di Reimer sigla l’allungo delle lombarde ma Fekete infila i primi punti della sua partita. Nuovo +6 lombardo ma la tripla di Burke chiude il primo quarto 18-15. Nel secondo quarto parte ben E la formazione di casa che firma un allungo di 7-3: timeout per coach Restivo. Reazione sassarese di orgoglio condotta da Burke e un pottima Michaela Fekete.





Le Women piazzano un break di 7-0, con l’aiuto anche di Sierra Calhoun e coach Fontana ci vuole parlare su. Le padrone di casa fermano l’inerzia con la tripla di Ianezic ma le sarde restano a contatto trascinate da Fekete, seconda a portarsi in doppia cifra con 8 punti in questa frazione, e Calhoun.Broni trova l’allungo in chiusura di quarto e alla seconda sirena il tabellone dice 38-32. Kennedy Burke, a quota 17 dopo 20’, apre il secondo tempo, le padrone di casa rispondono con Rulli: botta e risposta tra Fekete e Reimer mentre la stoppata di Burke su Madera dà prova dellle doti atletiche dell’ex Indiana Fever. Orazzo punisce la Dinamo dall’arco e Madera scrive il vantaggio in doppia cifra dalla lunetta (51-41). Minibreak isolano con la coppia Fekete-Burke ma Broni chiude al 30’ sul +9 55-46.





Burke, ormai in doppia doppia oltre i 20 punti, apre l’ultima frazione e riporta le biancoblu a contatto: il contropiede chiuso da Pertile, alla presenza numero 100 in serie A, dice -1 Sassari (55-54). Reazione lombarda: Broni caccia indietro le isolane con Ianezic e la tripla di Orazzo per il 60-54. Timeout Dinamo. L’attacco sardo però è in burnout e Broni ringrazia allungando ancora il break con Reimer per il nuovo +9. Fekete ferma l’emorragia con la bomba dai 6.75: Calhoun fa 1 su 2 dalla lunetta. Reimer prosegue la sua corsa ma la bomba del capitano Arioli suona la carica. Contropiede di Burke e le Women si riportano a un possesso di distanza con poco meno di 2’ da giocare (65-63). Broni non molla e infila la tripla con Orazzo, l’antisportivo sanzionato a Madera concede alla Dinamo di riportarsi a contatto. Calhoun fa 2/ 4 a cronometro fermo per il nuovo -3. Con 4’’ la dinamo ha la palla per andare all’overtime ma il tentativo di Arioli si spegne sul ferro.





La sfida finisce 68-65. Post partita. Il commento a caldo di coach Antonello Restivo: “Abbiamo giocato una delle partite più belle perchè siamo venuti su un campo difficile, contro una buona squadra, come ha dimostrato la sfida di andata. È stata una partita sempre punto a punto e noi siamo riusciti a rientrare diverse volte. Abbiamo fatto una grandissima gara soprattutto dal punto di vista della dedizione: queste ragazze certe volte possono far arrabbiare, hanno difetti come tutti, ma non si può certo negare che facciano sempre emozionare tutti quanti. Oggi è stata una delle nostre migliori partite, ora ci attende una settimana di lavoro intenso come quella appena finita, ci aspettano le ultime due sfide della regular season e poi ci prepareremo per i playout.





C’è sicuramente grande fiducia, sappiamo che nel finale possiamo pagare la stanchezza ma mettendo in campo tanta volontà, passione e dedizione riusciamo a giocarcela fin alla fine e questo va riconosciuto alle ragazze”. Broni - Dinamo Women 68-65 Parziali: 18-15; 20-17; 17-14; 13-19. Progressivi: 18-15; 38-32; 55-46;68-65. Broni. Orazzo 13, Togliani, Ianezic 7, Rulli 6, Castello, Roma, Parmesani, Madera 20, Soli, Reimer 22, Lavezzi, Capra. All. Alessio Fontana Dinamo Femminile. Calhoun 12, Arioli 3, Costantini, Gagliano , Fekete 21, Cantone, Burke 27, Scanu, Pertile 2, Fara. All. Antonello Restivo.

Si spegne sul ferro il tiro del possibile overtime delle Dinamo Women che, sul campo del PalaBrera, cedono per tre punti a Broni nella sfida della terzultima giornata della Techfind di serie A1 (68-65). Le ragazze di coach Antonello Restivo affrontano la compagine lombarda in una sfida delicata in ottica playout: le padrone di casa si portano subito avanti condotte da Reimer e Madera ma la coppia Kennedy Burke-Michaela Fekete tengono le isolane a contatto. Nel secondo tempo, dopo aver toccato anche il -10, le Women costruiscono la rimonta ma -pur portandosi due volte a un possesso- non riescono a siglare la parità.