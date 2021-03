Porto Torres: Key Estate passa il turno

La Key Estate indirizza definitivamente la gara a proprio favore nel secondo periodo, cominciando a mettere nel mirino il canestro Calabrese, con le bombe di Mehiaoui prima (24pt alla fine del secondo parziale) e con diversi contropiedi micidiali poi, arrotondando il risultato fino al 44-24 dell’intervallo lungo. Da qui in poi coach Sene da spazio alle rotazioni, diversi minuti per Langiu (6 pt) Sallis (2pt) e Piu. I padroni di casa sono bravi a non perdere il contatto con la partita, nonostante l’ampio margine ormai raggiunto, sfiorando anche i trenta punti di vantaggio e chiudendo il terzo parziale sul 68-43.





Solamente da decidere, poi, il risultato finale del 4° periodo, con Mehiaoui che torna sul parquet per rintuzzare il bottino personale che si chiuderà con ben 28 punti personali e la squadra intenta ad amministrare senza patemi la sfida. Ora qualche giorno di stop e poi testa al 3 aprile, data in cui si conoscerà la sfidante (Dinamo Lab o SBS Bergamo) per il braccio di ferro che vale il 5° posto. ”Sarebbe fantastico incrociare il destino della Dinamo LAB – ha detto a fine gara il numero uno del GSD Bruno Falchi – tra noi c’è fratellanza. Il derby sarebbe il modo migliore per concludere questa durissima stagione”

Il GSD Porto Torres archivia la pratica Reggio Calabria vincendo anche gara2, con il risultato di 80-57. Gara maschia al palaAlberto Mura, nonostante il risultato scontato e la testa di entrambe le formazioni già proiettata verso altri obiettivi. Il match vede subito avanti gli uomini di Sene, che replicano l’inizio di gara 1 portandosi sul 10-1 dopo meno di quattro minuti. Grande impatto di Gomez, autore di 9 punti nel solo primo quarto, che si chiude sul 20-12 con una bomba del solito Mehiaoui allo scadere.