Sport Anche il Cagliari Calcio "spinge" la Sardegna verso l'Unesco

“Anche il mondo dello sport, con la prima squadra sarda del calcio schierata in prima linea, si aggiunge ai sostenitori dell’iniziativa volta a ottenere il riconoscimento del patrimonio nuragico da parte dell’Unesco. Un sostegno importantissimo frutto dell’amore per la Sardegna”. Con queste parole l’Associazione “Sardegna verso l’Unesco” esprime gratitudine al Cagliari calcio, che oggi ha ufficializzato il proprio sostegno all’iniziativa. “Questa partnership evidenzia l’importanza del connubio sport-cultura quale formidabile strumento per la valorizzazione del nostro patrimonio identitario”, ha evidenziato il Presidente dell’Associazione Michele Cossa.