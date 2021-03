Alghero: Alice Maggioni ai campionati italiani di nuoto

A causa del Covid, e dalle limitazioni imposte dalla presenza del Virus, la piscina Del Green è infatti chiusa dal 23 ottobre e i nuotatori Algheresi sono costretti ad allenarsi tre o quattro volte la settimana nella piscina di Porto Torres, che, grazie ai contributi comunali, è riuscita in qualche modo a rimanere aperta esclusivamente per le attività agonistiche. Ciò aggiunge senz'altro più valore ai risultati che gli atleti del Green stanno comunque ottenendo e per Alice che dovrà gareggiare, fianco a fianco, con i Big del nuoto Italiano.

Dal 31 Marzo al 3 Aprile si svolgeranno a Riccione i Campionati Italiani Assoluti, la manifestazione più importante dell’anno a livello Nazionale. Nonostante le difficoltà incontrate dal mese di Ottobre per svolgere regolari allenamenti, anche quest’anno la portacolori del Green, Alice Maggioni, parteciperà alla competizione nella gara dei 50 stile libero.