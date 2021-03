Dinamo Lab sconfitta con onore dal Cantù

I sassaresi chiudono con quattro uomini in doppia cifra: top scorer è Gustavo Villafane con 15 punti, mentre Christian Fares firma la miglior prestazione della stagione (14), sfiorano invece la doppia doppia i lunghi Andrea Pellegrini e Leandro De Miranda, entrambi a referto con 10 punti a testa. Ma a vincere sul parquet di Sorso è lo spirito e la voglia di combattere di un gruppo unito e concentrato che, nonostante l’annata complicata, guarda avanti con lungimiranza e ottimismo. Non si ferma qui il cammino della Dinamo Lab che, dalla prossima settimana, prenderà parte alla post season che assegnerà dalla quinta all’ottava posizione della serie A.





A testa alta, forza Guerrieri! Coach Bisin manda in campo Caiazzo, Spanu, Villafane, Pellegrini e De Miranda, Cantù risponde con Geninazzi, Esteche, Santorelli, Saaid e Carossino. Cantù apre le danze con Carossino mentre Sassari sciupa la possibilità di pareggiare dalla lunetta con De Miranda: Caiazzo sblocca i suoi ma i lombardi scappano via con 4 punti di Papi. 6 punti di Pellegrini che non sfrutta il libero addizionale su fallo avversario, Papi si porta a quota 8 e scrive il +8 della Briantea84. Non ci sta il Banco che accorcia le distanze con Villafane: il rocambolesco canestro del numero 10 romano chiude la prima frazione 18-14.





Nel secondo quarto i brianzoli danno uno strappo alla partita con Santorelli e Berdun e scrivono il +12. I guerrieri biancoblu però non si arrendono e, nonostante le pessime percentuali a cronometro fermo con 3/10 nei primi 20’, accorciano le distanze. Buon impatto sulla partita di Fares e primi punti a referto per Quaranta. Alla seconda sirena il tabellone dice 33-23. Nel secondo tempo Pellegrini conduce ancora una volta l’offensiva isolana, la Briantea scappa via e scrive il nuovo +12. Ma il Banco non ci sta e con Villafane dai 6.75 si riporta a -10 (39-30). Pellegrini e De Miranda riportano lo vantaggio sotto la doppia cifra ma la reazione brianzola non si fa attendere.





Al 30’ Cantù conduce 52-38. Negli ultimi 10 minuti la Briantea84 ipoteca il passaggio in semifinale restando saldamente in controllo, mentre la Dinamo Lab onora i playoff disputando un buon ultimo quarto, giocando con intensità fino all’ultimo giro di cronometro. La sfida finisce 69-57, Cantù vola in semifinale dove raggiunge Santo Stefano, Giulianova e la sorpresa Padova mentre per gli uomini di coach Massimo Bisin la strada proseguirà nell’assegnazione dal 5° all’8°posto. Briantea84 Cantù - Dinamo Lab 69-57 Parziali: 18-14; 15-9;19-15;17-19. Progressivi: 18-14; 33-23; 52-38; 69-57. Cantù. Makram, Papi 16, Geninazzi 2, Esteche 10, Santorelli 5, Saaid 2, Berdun 13, Bassoli, Carossino 11, De Maggi 6, De Prisco, Buska 4. All. Daniele Riva Dinamo Lab. Magrì, Spanu 2, Pellegrini 10, De Miranda 10, Caiazzo 4, Quaranta 2, Fares 14, Rovatti, Villafane 15, Gaias. Al. Massimo Bisin

Il pronostico sulla carta, che vedeva la corazzata Cantù favorita a volare in semifinale, viene rispettato e la compagine lombarda vince anche la sfida di ritorno dei quarti di finale playoff della massima serie Fipic. Ma la Dinamo Lab Banco di Sardegna onora al meglio la competizione disputando un’altra partita di pregevole fattura contro la prima della classe: gli uomini di coach Massimo Bisin tengono testa -come nella sfida di andata disputata ieri- per i primi 10’ alla Briantea84. Sebbene in svantaggio dal secondo quarto in poi merito a Claudio Spanu e compagni che combattono senza lasciare mai scappare via gli avversari, contenendo lo svantaggio contro una corazzata che -imbattuta finora- ha sempre sbaragliato gli avversari con 20 o più punti di vantaggio.