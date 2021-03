Crisi Cagliari: sconfitto 2 a 1 dallo Spezia - La salvezza sembra ormai un miraggio per i rossoblu

Dopo la vittoria del Torino, diretta concorrente alla corsa salvezza, di qualche giorno fa il Cagliari era chiamato alla vittoria all’Alberto Picco contro lo Spezia per continuare a sperare nella salvezza.

Ad inizio partita i rossoblu hanno avuto una buona occasione per segnare subito una prima rete con un tiro di Joao Pedro. Rossoblu che provano a dare una scossa al proprio campionato poco dopo il decimo minuto del primo tempo con dei pericolosi calci d’angolo e un tiro da fuori area di Joao Pedro. Spezia pericoloso a metà primo tempo con qualche occasione da goal. Il primo tempo si conclude con poche occasioni per entrambe le compagini.

Ad inizio secondo tempo Spezia vicino alla rete con un’occasione di Roberto Piccoli che pochi minuti dopo, al 49’ minuto, segna in una colpendo di testa la palla, da un cross di Gyasi, portando così lo Spezia in vantaggio.

Dopo il vantaggio spezino la partita si mantiene molto tattica e fisica con pochissime occasioni da goal per entrambe le squadre. Al 72’ il Cagliari va vicino al pareggio, dopo l’ingresso di Simeone e Gaston Pereiro, con un’occasione creata proprio da Simeone e conclusa da Gaston Pereiro con un un tiro di fronte al portiere spezino che ha parato il pallone in maniera quasi miracolosa. All’80’ con un tiro cross rocambolesco, quasi svirgolato, Giulio Maggiore porta lo Spezia sul 2 a 0 mettendo in grossissima difficoltà i rossoblu. All’83’ da calcio d’angolo Gaston Pereiro segna con un tiro fortuito d’esterno, dando speranza al Cagliari. All’86’ Nandez segna goal su assist di Naingollan ma su posizione di fuorigioco. Negli ultimi minuti i rossoblu attaccano disperatamente e segnano un goal con Joao Pedro all’ultimo minuto, poi annullato dal VAR.

Le porte della serie b iniziano a spalancarsi un Cagliari sempre più in crisi. (p.t.)