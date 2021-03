Continua la rincorsa del Cagliari verso la salvezza: stasera alle 18 a La Spezia

Una sfida davvero delicata per i rossoblù contro i liguri. Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, giocherà come sempre per vincere conoscendo i punti deboli degli ospiti che invece, secondo l'allenatore Leonardo Semplici, sono consapevoli di affrontare un match cruciale in chiave salvezza.

Italiano: “Noi prepariamo tutte le gare per cercare di vincerle

"Noi prepariamo tutte le gare per cercare di vincerle. Lo faremo anche contro il Cagliari: se l'attenzione sarà massima, possiamo dire la nostra". Così Vincenzo Italiano alla vigilia del match contro il Cagliari al Picco. A La Spezia arriva un avversario in salute. "Il Cagliari è pericoloso in tutti i suoi elementi, formato da giocatori che hanno la possibilità di venire fuori da questa situazione di classifica. Dal cambio di guida tecnica hanno iniziato a cambiare marcia, è una squadra temibile. I ragazzi sanno come si può mettere in difficoltà, basta non sbagliare l'atteggiamento". E proprio i passaggi a vuoto durante la gara stanno diventando una costante della squadra ligure, capace nella stessa partita di giocare un tempo ad alti livelli e un altro pieno di lacune: nelle ultime giornate è capitato con Atalanta, Benevento, Parma e Fiorentina. "Non va bene alternare 45 minuti in un modo e poi farne altri 45 in un'altra maniera. Siamo consapevoli che per il finale di campionato bisogna alzare l'asticella" ha detto il tecnico, che potrebbe convocare anche Nzola nonostante i pochi allenamenti con la squadra, e che elogia il baby Piccoli. "Nzola non sta al cento per cento: vediamo in che modo utilizzarlo. Piccoli? Tutti i giocatori dovrebbero subentrare con il suo spirito". Dal tecnico anche un pensiero ai tifosi, che pur nelle difficoltà indotte dalla pandemia non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. "Per noi è una responsabilità in più, sappiamo che soffrono per il fatto di non essere al Picco nel primo anno in questa categoria. Scendiamo in campo per cercare di renderli orgogliosi di noi".

Semplici: “Domani affrontiamo uno scontro diretto per noi importantissimo”

"Dobbiamo fare corsa su noi stessi, è naturale che venga l'impulso di guardare quel che fanno le dirette concorrenti, ma questo deve incidere il meno possibile. Domani affrontiamo uno scontro diretto per noi importantissimo, anche se non è l'ultima di campionato". Le parole del tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici. "I ragazzi sono carichi, pronti a fare una grande partita per cercare di portare via un risultato positivo. Per noi è un impegno cruciale - ha detto ancora l'allenatore dei sardi in conferenza stampa-. Contro la Juventus la squadra ha dimostrato una buona personalità, era partita bene, ha creato le prime occasioni con Nandez e Simeone. Poi è mancato qualcosa in fase di non possesso che ha finito per compromettere la gara: il gol da calcio d'angolo è nato da una nostra disattenzione in marcatura, ho fatto presente ai ragazzi che in queste partite bisogna essere più accorti in fase difensiva" E sull'avversario: "Abbiamo massimo rispetto per lo Spezia che sta facendo un grande campionato, smentendo i pronostici estivi sempre poco benevoli verso le neopromosse. È una squadra aggressiva, sa palleggiare, è brava a sviluppare un certo tipo di gioco sugli esterni e ad accompagnarlo con tanti giocatori. Spetterà a noi rompere i loro equilibri e limitare le loro doti, tirando fuori le qualità dei nostri singoli", ha concluso Semplici.