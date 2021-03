Dinamo femminile: a Empoli per riscattare il passo falso in casa

È un tipo di squadra con cui ci appaiamo meglio _commenta coach Antonello Restivo_, chiaramente andiamo a casa loro e sappiamo di non doverle far accendere. Loro hanno diverse soluzioni offensive in cui puniscono la difesa, anche con una soluzione di triple, e dovremo essere bravi a controllare i ritmi e limitarle per portare via i due punti”. Nella sfida di andata al PalaSerradimigni Arioli e compagne avevano condotto i primi 20' per poi cedere nel secondo tempo alla compagine allenata da coach Alessio Cioni che avevano conquistato la sfida chiudendo il match 67-77.





Tra le sorvegliate speciali della compagine toscana: “Sicuramente Kamiah Smalls, che ha fatto il training camp con le Indiana Fever insieme alla nostra Kennedy: è una delle migliori guardie del nostro campionato, pericolosa in postbasso, in uno contro uno e pericolosa da tre. Poi attenzione alle loro tiratrici, le varie Ashley Ravelli e Florencia Chagas, quest’ultima all’andata era stata determinante con 22 punti. Ci sarà poi Premasunac che nella sfida del PalaSerradimigni era indisponibile per un piccolo infortunio occorso alla vigilia del match: lei è un 4 che può alzare l’intensità ed è una delle migliori rimbalziste del campionato”.

Le Dinamo Women sono pronte a tornare sul parquet e affrontare la volata finale che chiuderà la regular season. Sabato scorso Cinzia Arioli e compagne hanno ceduto a Costa Masnaga: nella sfida del PalaSerradimigni alle sassaresi non è bastata la miglior Sierra Calhoun della stagione, a referto con 28 punti, 5/9 da tre e 7 rimbalzi. Domenica, 21 marzo, alla Palestra Lazzeri le ragazze di coach Antonello Restivo affronteranno Empoli nella sfida della 10° giornata di ritorno della Techfind Serie A1: palla a due alle 18.A presentare il match coach Antonello Restivo: “In settimana abbiamo lavorato bene, siamo focalizzati per la volata finale e ci portiamo dietro la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti, nonostante i sacrifici che sappiamo di dover fare. Anche sabato contro Costa Masnaga si è visto che arriviamo un po’ indietro nell’ultima frazione, paghiamo il fatto di essere corti; nel caso di Costa avevamo anche la stanchezza della partita disputata a Lucca due giorni prima. Ma andiamo avanti per la nostra strada con consapevolezza nei nostri mezzi e grande serenità”. Il calendario della massima serie mette sul cammino delle sassaresi una delle sorprese del campionato: “Come nel caso di Costa Masnaga anche Empoli è una delle sorprese del campionato: sono brave, giocano una pallacanestro molto ordinata con giochi specifici.