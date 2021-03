Tennistavolo Sassari: la B1 maschile riceve sabato Biella – Sassaresi a punteggio pieno nel girone B

Il responsabile tecnico della Tennistavolo Sassari Mario Santona spiega: “"Finalmente dopo tanti mesi giochiamo in casa, affrontiamo Biella che è una squadra di valore nonostante fino a questo momento non sia riuscita a conquistare vittorie in campionato. Il roster è composto dall'esperto Panzera affiancato dai due giovani di casa Cagna e Carmona che nella scorsa stagione ci avevano giocato un brutto scherzo.





Per quanto ci riguarda ci siamo preparati al meglio per questa sfida con Yang Min, Marco Sinigaglia e Marco Poma che sono riusciti a recuperare pienamente anche da qualche acciacco fisico. Affrontiamo la gara con rispetto dell'avversario ma con molta determinazione". Il match di Sassari sarà a porte chiuse in ossequio alle norme anti Covid, ma potrà essere seguita la diretta online sulla pagina facebook del club https://www.facebook.com/tennistavolosassari Turno di riposo invece per la B femminile.

Dopo i due colpacci esterni contro Modena e Cus Torino, è arrivato il momento del debutto casalingo per la Tennistavolo Sassari che sabato ospita il Biella Carrozzeria Campagnolo nel campo della Scuola Media numero 2, con inizio alle ore 15. La formazione sassarese è a punteggio pieno nel girone B della B1 dopo due partite, mentre i piemontesi hanno perso finora tutti e tre gli incontri, ma due sconfitte sono maturate dopo match accesissimi: 5-4 per il Modena e 5-3 per Milano.