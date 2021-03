La Dinamo testimonial della campagna “RedefiningInsurance” del gold sponsor DoubleS

Cosa differenzia una squadra sportiva da un'azienda? Semplicemente il campo in cui si opera, perché i principi sono quelli totalmente condivisi dalle due eccellenze isolane. In un significativo timeout coach Pozzecco carica i ragazzi e definisce gli obiettivi della sua squadra, parole chiave: ambizione e attenzione ai dettagli, requisiti fondamentali per assistere al meglio i clienti nella scelta dei migliori prodotti e offerte assicurative adatte alle loro esigenze di copertura. Ciò che ogni giorno DoubleS si ripromette di fare, affiancando i propri clienti nella migliore scelta possibile attraverso un attento lavoro di analisi del mercato e cura del cliente, il cui benessere rappresenta il centro di tutto il processo lavorativo.





La regia è dell'olbiese Andrea Folino, già firma in passato dei video musicali di Salmo, Francesco Gabbani, Sfera Ebbasta, Baby K & Chiara Ferragni. La DoubleS Insurance Broker S.p.A. è una società di brokeraggio di assicurazioni operante a livello italiano e internazionale, che nasce dalla collaborazione di uno staff di professionisti che ha maturato un'esperienza trentennale nel settore assicurativo.





L'azienda, attraverso un'attività fondata sulla consulenza indipendente, mira ad offrire ai clienti -privati, professionisti, aziende, Enti, casse di previdenza e pubbliche amministrazioni- un servizio di brokeraggio personalizzato al fine di individuare le soluzioni di protezione più adatte, oltre a fornire assistenza e tutela nei rapporti con le compagnie di assicurazioni. La mission è affiancare il cliente nella scelta tra prodotti assicurativi specifici offerti dai market leader di settore e internazionalmente riconosciuti.

Il broker di assicurazione made in Sardegna legato al club da una stretta e proficua partnership dal 2018. La squadra allenata da coach Gianmarco Pozzecco sarà protagonista di uno spot pubblicitario, a breve in rotazione nelle principali emittenti sportive nazionali, nel segno della condivisione dei valori comuni di queste due realtà e di una filosofia societaria che guarda con ambizione al futuro.