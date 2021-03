Rally del Ciocco: buona prova dell'equipaggio della Porto Cervo Racing

Dopo qualche problema di adattamento iniziale, prontamente risolto grazie anche all'ottimo lavoro dei ragazzi dell'assistenza, l'equipaggio si è impegnato fino in fondo per migliorare il feeling con la vettura e gli pneumatici Michelin che utilizzeranno per l'intera stagione agonistica. “Siamo contenti”, ha detto l'equipaggio, “abbiamo lavorato molto e trovato un buon set-up. Grazie ai ragazzi dell'assistenza, alla Porto Cervo Racing e a tutti i partner che ci supportano e ci permettono di vivere queste belle avventure.





Ora ci prepariamo per la prossima gara”. Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” organizzato dalla Porto Cervo Racing, valido come ultima prova della Coppa Rally di Zona e per il Sardegna Rally Cup, in programma il 2 e 3 ottobre 2021.

Il team smeraldino con i suoi portacolori Paolo Moricci e Paolo Garavaldi ha concluso positivamente il 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prima prova del Campionato Italiano Rally Sparco 2021. L'equipaggio, a bordo della performante Skoda Fabia R5 fornita dalla Pavel Group, ha chiuso la gara corsa in Toscana al 24° posto assoluto, un risultato incoraggiante conquistato in una gara molto competitiva (161 partenti, numerosi equipaggi stranieri di cui due provenienti dal Mondiale Rally), maturato con la giusta concentrazione e determinazione nel migliorare al massimo il feeling con la vettura gommata Michelin. Moricci e Garavaldi, autori di una gara costante, oltre ad essere stati molto attenti a non commettere errori, hanno cercato di trovare il giusto set-up e una perfetta intesa vettura-pneumatici sulle insidiose prove speciali disegnate nella provincia di Lucca.