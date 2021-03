Ronaldo batte il Cagliari 3 a 1 - Giovedì contro La Spezia match salvezza

Una domenica di passione per il Cagliari che non riesce a far nulla contro l’armata di Andrea Pirlo, capeggiata da Cristiano Ronaldo, autore nei primi trenta minuti del primo tempo di una tripletta. Una Juventus, davvero, cinica e chirurgica che nel primo tempo tira quattro volte in porta e segna tre reti.

Il Cagliari è fin da subito in bambola contro una Juventus alla ricerca di riscatto dopo l’eliminazione subita in Champions League martedì 9 marzo contro il Porto.

La Juventus domina in lungo e largo per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo i rossoblu tentano una reazione, con una rete al 61’ minuto di Simeone ma le tre stilettate del primo tempo avevano compromesso l’equilibrio e la tenuta della squadra di Semplici che, dopo tre risultati utili consecutivi, incappa nella prima sconfitta senza appello della sua gestione.

Il Cagliari giocherà il prossimo turno a La Spezia in un importante scontro salvezza. Dopo la sconfitta con la Juve per il Cagliari la classifica non cambia anche perché la sua stretta rivale nella lotta salvezza, il Torino ha perso contro la capolista, l’Inter.

La lotta per la salvezza è ancora lunga ma ora sarà importante capire che impatto avrà avuto la pesante sconfitta casalinga di oggi sulla squadra nel proseguo della stagione. (p.t.)