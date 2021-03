Il Key Estate Porto Torres sconfitto nei quarti di finale della Serie A

Padova parte forte e il break (2-11) iniziale dà una prima spallata alla gara. Il GSD fatica a trovare ritmo e la forbice si allarga fino al 23-40 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. Nella seconda metà della sfida il GSD rientra in partita, rosicchiando tre punti nel terzo quarto e chiudendo con il 22-13 degli ultimi dieci minuti che rende incertissimo il discorso qualificazione.





TABELLINO GSD KEY ESTATE PORTO TORRES-STUDIO 3A MILLENNIUM BASKET 64-69 GSD KEY ESTATE PORTO TORRES: Rossetti 28, Gomez 18, Puggioni 10, Mehiaoui 7, Simula 1 STUDIO 3A MILLENNIUM BASKET: Casagrande 20, Bargo 16, Raourahi 13, Scandolaro 11, Foffano 7, Leita 2

Nella sfida giocata ieri in terra sarda, a campi invertiti rispetto a quanto stabilito rispetto alle gerarchie della Regular Season, lo Studio 3A Millennium Basket Padova si è imposto con il punteggio finale di 69-64. Non nella giornata migliore della loro stagione, i sardi hanno avuto il merito di rientrare nell’ultimo quarto, chiudendo sul -5. In vista della sfida di ritorno, rimangono pressoché intatte le possibilità di qualificarsi alle semifinali.