Le women del Tennis Tavolo Sassari domenica in campo a Pisa

Turno di riposo per la B1 maschile che giocherà il 20 marzo in casa contro Biella. Torna in campo invece la B femminile della Tennis Tavolo Sassari a quasi due mesi dal primo concentramento, quello di Prato, dove aveva chiuso con la sconfitta contro l'Apuania Carrara e il pareggio col Pisa. La squadra sassarese sarà impegnata domenica a Pisa in un concentramento che le vedrà scendere in campo contro tre avversarie: alle 10 contro il Prato, alle 12.30 contro il Livorno e alle 14.30 contro le padrone di casa del Pisa.

Il coach Segun Olawale Abayomi presenta l'intensa domenica pongistica: "Ci aspettano tre incontri impegnativi, mi aspetto che le ragazze dimostrino sul campo i progressi che sto osservando durante gli allenamenti. In particolare per Laura Pinna e Martina Bonomo si tratta del primo campionato che disputano a livello nazionale facendo una preziosa esperienza. Elena Musio rappresenta un monumento del pongismo sassarese e sono certo saprà farsi valere".

Il Prato è attualmente la capolista del girone G con 7 punti grazie a tre vittorie e un pareggio. Pisa e Livorno invece precedono la Tennis Tavolo Sassari con due pareggi, ma hanno due gare in più, quindi si può puntare al sorpasso. Contro il Pisa la squadra sassarese aveva conquistato nel primo concentramento un pareggio per 3-3, grazie alla vittoria a testa di Laura Pinna ed Elena Musio contro Corini e di Martina Bonomo su Deri.