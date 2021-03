Dinamo Women straordinaria: grande macth e vittoria a Lucca

Avanti fin dalla prima frazione, Cinzia Arioli e compagne toccano più volte il +8 condotte dalla carica di Kennedy Burke, protagonista di una prestazione monstre da 24 punti e 20 rimbalzi, e Sierra Calhoun, in doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi. Decisivo l’apporto di Michaela Fekete (11 pt, 7 rb), Arioli (6) e Pertile (6). Nel finale le biancoblu sfiorano anche il miracolo con tre liberi assegnati a Cantone per il fallo sulla sirena del capitano delle Mura Basket: il 2 su 3 del play classe 2000 chiude la sfida 54-64. Coach Antonello Restivo manda in campo Calhoun, Arioli, Cantone, Fekete e Burke, Lucca risponde con Jacubcova, Russo, Orsili, Harper e Tunstull.





Le padrone di casa aprono il match con Tunstull e Harper, la Dinamo risponde con un controbreak di 4 punti: a rompere il ghiaccio Michaela Fekete e il capitano Cinzia Arioli. Ancora Harper a segno ma Sierra Calhoun sigla la parità a quota 6: allungo sassarese con i primi punti di Burke e la tripla si Calhoun che dice 6-11. Timeout Lucca. Stoppata di Burke su Tunstull, botta e risposta dall’arco tra Harper e Fekete. Break di 6-0 della Dinamo con 4 punti di Burke e i liberi di Pertile che chiudono la prima frazione 15-20. Harper non ci sta e accorcia le distanze, la coppia Burke-Calhoun però scrive il +8 isolano (17-25). Reazione delle Mura con capitan Miccoli e Smorto che riportano a -4 la formazione di casa.





Altro strappo delle Women con Pertile e Fekete, mentre il terzo fallo di Orsili -decisiva nella sfida al PalaSerradimigni- impensierisce coach Iurlaro. Kennedy Burke si porta in doppia cifra, Lucca si riporta a un possesso di distanza bombardando dall’arco con Smorto e Miccoli (30-33). Il Banco ricaccia indietro Lucca con Fekete in lunetta e la seconda tripla dell’ex Indiana Fever Burke, alla seconda sirena il tabellone dice 32-38. Nel secondo tempo i primi punti arrivano dopo oltre 2’ di gioco e sono di Alessandra Orsili, Calhoun infila il dodicesimo punto personale dai 6.75. Con un parziale di 6-3 le padrone di casa si riportano a un possesso di distanza, Kennedy Burke ricaccia indietro le avversarie dalla media (40-44).





Lucca si riporta a contatto ma Pertile e Burke, a quota 19 punti, a cronometro fermo chiudono la terza frazione 43-48. Le padrone di casa si riportano a 3 punti di distanza con Jacubcova, capitan Arioli non chiude il gioco da tre punti ma sigla l’allungo sardo.Kennedy Burke a condurre l’offensiva biancoblu con 22 punti, a 5’ dalla fine 50-55. Le Dinamo Women si portano a +7 a poco più di 3’ dalla fine. Arioli e Cantone provano a chiudere il match dalla lunetta; le sassaresi sfiorano il ribaltamento della differenza canestri: il quinto fallo del capitano toscano vale tre liberi per Cantone che però ne infila solo due e chiude l’incontro 54-64.



4. Lucca. Azzi ne, Jakubcova 6, Pastrello 2, Russo 8, Orsili 4, Miccoli 5, Pallotta ne, Harper 18, Smorto 5, Tunstull 6. All. Francesco Iurlaro Dinamo Femminile. Calhoun 14, Arioli 6 Costantini, Gagliano , Fekete 11, Cantone 3, Burke 24, Scanu, Pertile 6, Fara. All. Antonello Restivo. Il commento di coach Antonello Restivo al termine della sfida in trasferta contro Lucca “È una vittoria nata nella sconfitta che abbiamo subito contro Lucca al PalaSerradimigni.





Noi quella partita l’avevamo condotta per 38 minuti e oggi a differenza di qualche settimana fa siamo riuscite a controllare il ritmo, che è ciò che ho chiesto alle ragazze dall’inizio del match. Le nostre avversarie con ritmi alti potevano essere molto pericolose ma siamo state brave a tenerle a 54 punti. Questo per noi è un anno di sofferenze, una vittoria conta per noi soprattutto a livello mentale, la dedico alla società che ci è stata vicino e a tutte le ragazze che sono encomiabili e non mollano un attimo nonostante le sconfitte”.

