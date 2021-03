Le ragazze della Dinamo a Lucca per il recupero

Le Dinamo Women si preparano alla doppia sfida di questa settimana: nel pomeriggio le isolane partiranno verso Lucca dove domani, palla a due alle 19, disputeranno il recupero con la compagine toscana valido per la 7° giornata di andata rinviata a causa del Covid.





Le ragazze di coach Antonello Restivo hanno approfittato della settimana di sosta del campionato per la Coppa Italia, vinta ieri da Schio nella finale con Venezia, per lavorare in vista della volata finale.





Domani alle 19 al Palatagliata le ragazze affronteranno Lucca, che al PalaSerradimigni si impose all’overtime dopo 38’ di totale controllo da parte delle isolane: “Abbiamo sfruttato la sosta per ritrovare quella confidence, la fiducia, che ci manca un po’ e che è fondamentale per giocare l’ultimo scorcio della stagione _commenta coach Antonello Restivo_. Un finale che si annuncia tosto tra le trasferte e le sfide ravvicinate, motivo per cui vogliamo farci trovare pronti”.





La parola d’ordine in vista della sfida di domani sarà la gestione del ritmo: “Contro Lucca servirà più attenzione soprattutto nella gestione del ritmo _sottolinea Restivo, loro tenderanno ancora di più in casa a correre e noi dovremo essere bravi a controllarlo. Nella sfida di andata abbiamo capito come negli ultimi due minuti, quando assapori la vittoria, il pallone pesa di più. Al PalaSerradimigni si è abbassata l’intensità, ci è sopraggiunto il buio negli occhi per la paura di vincerla perché nello sport non c’è solo la paura di perdere. Dovremo cercare di giocarcela e fare le cose giuste senza paura che ogni possesso pesi troppo.





Situazione infermeria: “Abbiamo approfittato della pausa per mettere dentro un po’ di carico per affrontare l’ultimo scorcio di stagione”.