Motori accesi sulle dune del Lazzaretto ad Alghero: si disputano gli Internazionali d'Italia di Moto Cross

Ma l’appuntamento di Alghero è soprattutto il più atteso di questa fase della programmazione delle gare di livello mondiale e avrà tutti gli occhi puntati da parte dell’immensa platea web che sarà collegata in diretta da ogni parte del pianeta. In pista le case ufficiali KTM, Yamaha, Kawasaki, Honda, Husqvarna nelle tre classi MX1, MX2 e 125. Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta sui canali Facebook con prenotazioni da ogni parte del pianeta, soprattutto Europa e Asia, con collegamenti in diretta bilingue italiano-inglese curate dal giornalista – manager Martino Bianchi, la Rai Sport che seguirà l’evento, oltre alla stampa specializzata che dedicherà ampio spazio. Oltre 500 persone che in questi giorni sono in città, tra piloti e parco assistenza. L’evento sarà chiuso al pubblico per le prescrizioni anti Covid, ciò nonostante, il tasso tecnico di assoluto livello e l’ambientazione straordinaria fanno della gara un appuntamento seguitissimo.

Domenica 7 marzo tutti i migliori piloti del mondiale si danno appuntamento nella seconda delle tre gare di preparazione al Campionato del Mondo ( la prossima è prevista il 14 marzo a Mantova). Lo show sulle dune con vista mozzafiato sul mare della Riviera del Corallo vedrà in gara i big della specialità: da Ben Watson al vice Campione del Mondo Jeremy Seewer, a Glen Coldenhoff a Jorge Prado a Thomas Kjaer Olsen, Romain Febvre, solo per citarne alcuni.