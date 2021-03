Nessuna quarantena al GSD Porto Torres

La positività di un giocatore militante nell’ultima squadra affrontata dai sardi il 3 Marzo, riscontrata nell’immediato post partita, ha indotto la società isolana a voler posticipare il prossimo impegno e, conseguentemente, il consueto giro di tamponi da effettuare obbligatoriamente nelle 48 ore precedenti a ogni gara. Il tutto per evitare che una potenziale negatività fosse viziata da un periodo di incubazione. La società ringrazia Padova per la comprensione e per l’intelligenza mostrata appoggiando, in tutto e per tutto, Porto Torres nella scelta di rinviare la partita a data da destinarsi.





Il GSD Porto Torres ha precauzionalmente sospeso gli allenamenti ma nessun elemento del roster, dello staff tecnico e di quello dirigenziale è in quarantena. La volontà di ridurre al minimo, se non azzerare, il rischio della diffusione del virus vuol essere un atto di rispetto nei confronti di avversari e di tutta la comunità di Porto Torres. Il GSD invita qualsivoglia organo di stampa ad approfondire la veridicità di quanto s’intende pubblicare, per evitare di diffondere notizie inesatte.

Il GSD Porto Torres smentisce categoricamente quanto pubblicato nella pagina http://basketincarrozzina.altervista.org/cantu-nuovo-caso-di-positivita-porto-torres-in-quarantena/ in cui appaiono le seguenti parole: “In seguito al nuovo caso di positività (il settimo tra squadra e staff) riscontrato nelle fila della Briantea84 dopo la sfida con il Gsd Porto Torres, la squadra sarda si trova in quarantena” Il GSD Porto Torres precisa che il rinvio della gara contro Padova, valevole per l’andata dei quarti di finale della Serie A e inizialmente prevista per il 6 Marzo, è stata posticipata per un atto di responsabilità.