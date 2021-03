Porto Torres: Key Estate perde l’ultima gara della Regular Season

La gara, rinviata di quattro giorni per alcuni casi di positività al Covid, inizia con un parziale di 8-0 che orienta la sfida fin dai primi dieci minuti di partita. Non basta il solito Mehiaoui, alla prima sirena Cantù è avanti 26-12. La capolista del girone B non rallenta, un altro break consegna a Carossino e compagni il trentello di vantaggio. La tripla di Simula interrompe la carestia sarda e si rientra negli spogliatoi sul 46-19. La partita è, di fatto, già decisa. L’avvio di ripresa è equilibrato, gli ultimi venti minuti di partita servono ad oliare i meccanismi in vista della seconda fase.





Il distacco rimane invariato e il terzo quarto si chiude con Cantù avanti di 28 (62-34). Il finale di partita conferma il trend della gara, la UnipolSai gestisce il vantaggio e la KeyEstate amministra le energie per i prossimi impegni, ben più decisivi rispetto a una gara che si chiude con i padroni di casa vincitori per 76-48.





TABELLINO UNIPOL SAI BRIANTEA84 CANTÙ-GSD KEY ESTATE PORTO TORRES 76-48 (26-12, 46-19, 62-34) UNIPOL SAI BRIANTEA84 CANTÙ: Carossino 20, Bassoli 16, Geninazzi 12, Esteche 8, Makram 8, Buksa 8, De Prisco 4. ALLENATORE: Riva GSD KEY ESTATE PORTO TORRES: Mehiaoui 21, Simula 17, Puggioni 6, Langiu 4. ALLENATORE: Peretti

Nel recupero della sesta giornata della prima fase del campionato di Serie A, la formazione sarda viene sconfitta in casa della UnipolSai Briantea84 Cantù con il punteggio di 76-48. Già certa del secondo posto nel girone B, non riesce l’impresa di ribaltare il pesante passivo della gara d’andata. I lombardi, dal canto loro, chiudono in vetta, e imbattuti, il loro raggruppamento.