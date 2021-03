Semplici raddoppia: preziosa vittoria del Cagliari contro il Bologna

I rossoblu vincono al Sardegna Arena per 1 a 0 grazie ad un gol del difensore Daniele Rugani.





Una partita complicata dominata per lunghi tratti dai felsinei con un possesso palla del 65 %. Ma come si sa “nel calcio vince chi segna di più” e in questo caso è bastata una rete al 19’ del primo tempo per chiudere la contesa.





Il Cagliari supera, anche se temporaneamente, il Torino in classifica. Ora si trova al quartultimo posto. Infatti il Torino ha delle partite in sospeso da recuperare, come la complicatissima partita contro la Lazio.





Se la stagione calcistica finisse oggi il Cagliari sarebbe salvo ma oltre alle partite da recuperare dal Torino, mancano ancora diverse partite alla fine del campionato. Comunque sia gli ultimi risultati, grazie anche alla cura di Leonardo Semplici, sono incoraggianti per sperare in una salvezza qualche tempo fa improbabile.





I rossoblu giocheranno la prossima gara domenica 7 marzo a Genova contro la Sampdoria. (p.t.)