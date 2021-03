Atletica: comincia bene la stagione di Giovanna Panai - L'atleta della Marathon Alghero conquista 3 podi in 4 gare

E’ stata Giovanna Panai a difendere i colori dell’Alghero Marathon in tre dei quattro appuntamenti. Debutto al parco San Lussorio di Selargius nella seconda giornata dei regionali con un secondo posto, su dodici partenti, nella gara dei 4000 metri (SF50) dietro Roberta Ferru della Cagliari Atletica Leggera e davanti all’altra esponente della compagine cagliaritana Cristina Sonedda. La gara di Dolianova, 43° Coppa Epifania inizialmente annullata lo scorso sei gennaio, organizzata dal gruppo sportivo Atletica Dolianova Parteolla ed ospitata nei pressi della cattedrale di San Pantaleo su un percorso misto erboso e sterrato , era valida quale campionato regionale individuale di corsa campestre.





A contenderselo nella categoria SF50 undici atlete. E’ arrivato un nuovo secondo posto sempre sulla distanza dei 4000 metri dietro Roberta Ferru. Terza piazza per Adalgisa Deriu (Polisportiva Guilcer Team La Città). La quarta ed ultima giornata del “Festival del Cross” è stato il 39° trofeo città di Ozieri organizzato dalla locale Asd Atletica Ozieri ed ospitato all’ippodromo di Chilivani, teatro a più riprese di diverse edizioni dei campionati regionali. In palio per le diciannove partenti c’era il titolo regionale per società. Dopo i due posti d’onore di Selargius e Dolianova per Giovanna Panai è arrivato il terzo gradino del podio dietro la vincitrice Roberta Ferru (tre vittorie su quattro per lei) e Cristina Sonedda sempre sulla distanza dei 4000 metri.





"Dopo tanto tempo e soprattutto dopo tantissime domeniche è stato piacevole ritornare in gara e riassaporare il gusto della competizione ritrovando tanti amici e confrontarsi con le più forti atlete regionali – spiega Giovanna Panai. Sono molto felice e soddisfatta dei tre risultati registrati, ancora di più per il secondo posto nella gara valida per il titolo regionale. Buono il risultato e felice per il ritmo di 4’20/km su un percorso ben più faticoso rispetto all’asfalto. La strada è molto scorrevole e la preferisco. Nel cross si moltiplica la fatica in termini di impegno e resistenza".





Prosegue sulla pista di Maria Pia il lavoro settimanale dell’Alghero Marathon con il settore giovanile mentre chiunque voglia unirsi ai bluerunners nelle uscite settimanali su strada appuntamento è per il martedì e giovedì mattina (ore 6) oltre al sabato e domenica (ore 8) all’inizio della pista ciclabile sulla passeggiata Busquets. Confermata in calendario la gara dei Diecimila e mezza maratona di Alghero per domenica 3 ottobre 2021 organizzata dal sodalizio algherese.

In attesa del via libera alle prime gare su strada a livello regionale e non, la stagione della corsa campestre ha vissuto nel mese di febbraio i quattro appuntamenti annuali dei campionati regionali societari “Festival del Cross” ospitati rispettivamente a Villacidro, Selargius, Dolianova e Ozieri. Competizioni che si sono tenute a porte chiuse e con l’applicazione del protocollo Fidal che imponeva l’uso della mascherina già prima dell’ingresso in griglia, durante la permanenza nella stessa e fino a 500 metri dopo il via. Secondo protocollo ogni iscritto aveva l’obbligo di presentare l’autocertificazione e superare il controllo della temperatura.