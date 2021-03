Tennis Club Alghero: una domenica perfetta

Tre vittorie nelle tre sfide disputate sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia, che valgono la promozione alle categorie superiori per la D1 femminile e per la D3 maschile, mentre la D4 maschile può proseguire positivamente il suo cammino nei play-off promozione.





Le ragazze hanno ospitato il Ct Macomer, già promosso grazie alla vittoria del giorno prima, e l'hanno battuto con un eloquente 4-0, cedendo undici giochi negli otto set disputati e vinti. Vittorie per Anastasia Ogno (6-0 6-1 su Chiara Muntoni), Chiara Razzuoli (6-3 6-4 su Laura Piras), Claudia Bardino (6-1 6-0 su Maria Cristina Cabras) e il doppio Ogno/Razzuoli (6-2 6-0 su Cabras/Elisa Capuzzo). Ora, occhi puntati sulla nuova avventura in serie C.





I play-off di D3 maschile sorridono agli algheresi, che battono 3-0 il Ct Santa Tersa di Gallura e volano in D2 lasciando appena un game ai loro avversari: percorsi netti per Nicolà Serra (contro Eraldo Sanna) e Davide Scanu (contro Bruno Dettori), mentre Alessandro Concu ha battuto 6-0 6-1 Francesco Giaconi.





D4 maschile del Tc Alghero B a un passo dalla promozione. Nel primo turno dei play-off, successo pieno (3-0 senza cedere set e sette giochi persi) contro il Tc Bosa C. Vittorie per Francesco Sini (6-1 6-0 su Giovanni Antonio Marras), Giorgio Alias (6-0 6-0 su Salvatore Mastino) e Federico Delogu/Sini (6-3 6-3 su Davide Unali/Marras). Gli algheresi si giocheranno la promozione domenica 7 marzo.