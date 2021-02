La cura Semplici fa bene ai rossoblu - vittoria per 2 a 0 a Crotone

Nella difficile trasferta di Crotone i rossoblu trovano punti importanti per la corsa “salvezza”. Con due goal ravvicinati, prima di Pavoletti al 56’ e poi su rigore di Joao Pedro al 60’ riescono a strappare la vittoria. Una vittoria sudata fino alla fine soprattutto dopo l'espulsione al 75' di Lykogiannis, difensore dei rossoblu. Ora si aspetta con ansia il risultato del Torino che è impegnato martedì 2 marzo in una difficilissima trasferta contro la Lazio.





Infatti il Torino, quartultimo in classifica, ultimo posto utile per la permanenza in serie A, ora si trova a soli due punti di distacco dal Cagliari. C’è, dunque, speranza per i rossoblu che con una vittoria convincente ma sofferta a Crotone può sperare di intravedere uno spiraglio di luce. La lotta salvezza è ancora lunga ed è dura e ardua ma se la cura “Semplici” continuerà ad offrire questi risultati i rossoblu possono veramente tornare a sperare. (p.t.)