Cagliari a caccia di punti - rossoblu carichi per l'importantissima trasferta a Crotone

Il Cagliari di Semplici è pronto alla sfida in trasferta di domani, domenica 26 febbraio alle 15.00: nessuna rivoluzione in vista nonostante una classifica sempre più buia che vede i rossoblu in terzultima posizione. Il mister Semplici darà le chiavi del gioco in mano a Radja Nainggolan.

Negli allenamenti settimanali il tecnico ha iniziato a far conoscere al gruppo i suoi primi schemi, cercando di cambiare il meno possibile ma provandoci a metterci del suo. Corsa, pressing a tutto campo e grande lavoro sulle corsie esterne, il tutto condito dal 3-5-2 che diventa lo schema di riferimento. Sarà necessario ridare fiducia ad un gruppo che sembra averla persa da tempo. Il tecnico toscano dovrà lavorare sulla voglia di riscatto: l’aspetto mentale sarà decisivo per iniziare la corsa verso la salvezza.

Per questo Semplici ha iniziato subito a lavorare sulla mentalità: per prima cosa, considerato che al momento il reparto che preoccupa maggiormente è quello difensivo, l’allenatore dovrà mettere in condizione le punte di ritrovare la via del gol. In questa chiave avrà un ruolo importante Joao Pedro che – con uno schieramento a due punte – vedrà avanzare ulteriormente il suo raggio d’azione. Il brasiliano, accanto a uno tra Simeone o Pavoletti, avrà il compito di risvegliare l’intero reparto.

Semplici punterà su ciò che funziona, come la difesa a tre che sembra aver trovato finalmente la sua dimensione. Godin al centro del reparto è ormai una garanzia e per completare il reparto è stato recuperato Ceppitelli che ha preso il posto al giovane Walukiewicz. A fare la differenza però dovrà essere la mediana che oltre a fare filtro, sarà chiamata a ribaltare velocemente la situazione per mettere le punte in condizione di creare occasioni per segnare.





Operazioni per la quale potrebbe tornare utile un Nainggolan, che pur arretrando in cabina di regina protetto da Nandez e Marin, avrà modo di fare la differenza cercando le punte o smistando il gioco sugli esterni dove Zappa e Lykogiannis dovranno assicurare spinta costante e attenzione in fase di non possesso. Cagliari chiamato a vincere, un altro passo falso lo incamminerebbe su due piedi in serie b. (p.t.)