Unipol Cantu e Key Estate si giocherà il 3 Marzo

Blindato il secondo posto con la vittoria interna contro Reggio Calabria, la Key Estate ha bisogno di un miracolo per vincere il girone. Il risultato della gara d’andata, disputata sul parquet del Centro Universitario Sportivo di Sassari, sorrise ai lombardi, capaci di imporsi con il punteggio di 51-77. Il match, disputato l’8 Febbraio, fu indirizzato fin dai primi dieci minuti, conclusi con l’Unipol Sai in vantaggio di 13.





Non bastarono i 19 punti di Mehiaoui, i 14 di Gomez e i 12 di Simula. Per vincere il girone, Porto Torres ha bisogno di vincere di 27. Per escludere la possibilità dell’insorgenza di un focolaio, UnipolSai Briantea84 Cantù e Key Estate Gsd Porto Torres si sono accordate per lo spostamento della gara a mercoledì 3 marzo, alle ore 14. La sfida, valevole per la sesta e ultima giornata della regular season di Serie A Fipic (Girone B) era inizialmente programmata per sabato 27 febbraio, alle ore 14 al PalaMeda.

Ufficializzato l’arrivo in maglia GSD Porto Torres del nuovo acquisto Stefano Rossetti, la squadra sarda è pronta ad affrontare l’ultima fatica della Regular Season. L’ultima avversaria della prima fase della stagione sarà l’Unipol Sai Briantea 84 Cantù, unica squadra a punteggio pieno e unica in grado di sconfiggere i ragazzi guidati da coach Peretti.