Stasera scontro salvezza per il Cagliari: quasi un'ultima spiaggia per i rossoblu

Stasera alle 20 e 45 in scena alla Sardegna Arena uno scontro salvezza tra Cagliari e Torino valevole per la 23a giornata di serie A. Due squadre alla ricerca di riscatto: il Cagliari non vince da ben dieci partite, il Torino vuole prendere quota in classifica dopo i quattro pareggi di fila.





Le due squadre sono distanziate da soli due punti in classifica, appaiate alla 17a e 18a posizione. Il Cagliari in caso di vittoria potrebbe effettuare un sorpasso importante per cercare di permanere in lotta salvezza. Le giornate di campionato sono ancora tante, ma questo è davvero uno scontro salvezza e se non è proprio un’ultima spiaggia, comunque si inizia a vedere in lontananza la sabbia.





CAGLIARI (3-4-1-2) probabile formazione: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lyokogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Eusebio Di Francesco.TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Davide Nicola. (p.t.)