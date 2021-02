L’attaccante Emanuele Tedesco alla Torres

Giocatore giovane con alle spalle già oltre 100 presenze in serie D, dotato di senso del gol e forza fisica, Tedesco ha iniziato la sua carriera nel vivaio del Lecce, poi Brindisi fino alla Primavera del Carpi. È passato nella stagione 2016/2017 al Picerno (27 presenze e 6 gol), poi parentesi a Mezzolara, dove ha avuto come compagno di squadra capitan Melli, e ancora al Picerno nell’anno della promozione in Lega Pro (stagione 2018/2019) vissuta da protagonista con 13 gol in 25 presenze.





Lo scorso anno si è diviso tra Bastia e Fidelis Andria. Proviene dal Team Altamura: “Lascio una squadra in alto in classifica per provare a mettermi in discussione in un altro ambiente – le sue parole – perché si tratta di un progetto stimolante per me e nel quale credo moltissimo. Appena sono arrivato ho avuto già un grande impatto positivo e non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori per dare l’anima per questa grande piazza e Societá “.

Il centravanti classe ’98 Emmanuele Tedesco è da oggi un nuovo giocatore della Torres. Il direttore rossoblù Alessandro Degli Esposti ha chiuso la trattativa con la prima punta brindisina che già da oggi è a Sassari e si è unito ai compagni da questo pomeriggio per la sua prima seduta di allenamento con la maglia rossoblù.