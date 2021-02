La Dinamo femminile vola a Campobasso

La loro posizione in classifica non rispecchia il reale valore del loro roster. Hanno avuto problemi fisici inizialmente ma sono sicuro che combatteranno fino alla fine per i playoff. La pausa a noi ha fatto bene, ci serviva soprattutto mentalmente perché abbiamo affrontato 5 partite in 2 settimane giocando praticamente in sei. Ci serviva fisicamente e mentalmente e ci ha dato la possibilità di recuperare e iniziare a lavorare al recupero delle due infortunate in campo, Cinzia e Michaela. Adesso siamo ripartiti con energia e proviamo a prepararci al meglio per il finale.





Commentavo con Roberto Zucca, il mio assistente, che a parte l’inizio della stagione non abbiamo mai potuto giocare con la squadra al completo: nella prima settimana del campionato Kennedy era arrivata da appena 5 giorni, poi abbiamo giocato tre partite in 10 giorni e dopo 2-3 settimane al completo tra Covid e infortuni non siamo mai stati a ranghi completi. Spero quest’ultima fase di poterla disputare al completo per giocarci tutto”.





La ricetta per il tecnico isolano è chiara: “A Campobasso servirà molta attenzione e voglia di giocare a pallacanestro, voglia di divertirsi per cercare di fare una buona partita. Ma soprattutto serviranno concentrazione e determinazione: mi aspetto che loro aggrediranno molto la partita, arrivano da una sconfitta all’ultimo secondo a Battipaglia e avranno voglia di rivalsa.





Noi dovremo stare lì e provare a portarla fino alla fine dando quel quid in più di attenzione che può metterci in condizione di giocare punto a punto la partita. L’Italbasket Women del ct Lino Lardo ha staccato il pass di qualificazione a Eurobasket: “Una bella qualificazione dell’Italia, ci sono state due partite diverse: nella prima sono bastati due quarti, è stata molto bella la sfida contro la Romania.





La Nazionale ha un’impronta importante, sono tutte giocatrici che si conoscono molto bene e giocano bene. Penso sia positivo per tutto il movimento perché la Nazionale ha dato la sensazione di poter essere protagonista, emergono la Zandalasini e determinate pedine come Pan e Penna che sono giocatrici utili e cestisticamente belle da vedere. Complimenti a Lino Lardo e alle ragazze, è un risultato che rappresenta una nota lieta per tutto il movimento”.

Dopo la pausa con la finestra di qualificazione a Eurobasket Women riparte il campionato femminile di serie A: le Dinamo Women sono tornate in palestra dopo qualche giorno di stop. Nel mirino di Cinzia Arioli e compagne c’è la sfida con Campobasso che si giocherà domenica, 14 febbraio, alle 17. Coach Antonello Restivo presenta la sfida con La Molisana Magnolia Campobasso, a sole due settimane di distanza del recupero del match di andata: “Campobasso è una squadra molto fisica che mette tanto le mani addosso e gioca in maniera intensa.