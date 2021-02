Sport Dinamo Banco di Sardegna: la maglia della Frecciarossa Final Eight

Oggi 9 febbraio, alle 10:30, nella sala conferenze di Palazzo Ducale a Sassari, si terrà l'incontro per la presentazione della maglia special edition della Dinamo Banco di Sardegna realizzata in occasione della Frecciarossa Final Eight, in agenda dall'11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago. A presentare la divisa che i giganti indosseranno al Mediolanum Forum insieme al presidente della Dinamo Stefano Sardara, l’assessora alla cultura e allo sport Rosanna Arru, il presidente dell’Intergremio Fabio Madau e il presidente rete macchine a spalla italiane Raimondo Rizzu.