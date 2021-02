Key Estate Porto Torres sconfitta in casa

Le squadre rientrano sul parquet con un gap già significativo, i sardi ci provano con l’apporto di Simula e Gomez ma i lombardi allungano ancora e rientrano negli spogliatoi sul 26-43. Il GSD Key Estate Porto Torres piazza un 4-0 in avvio di ripresa che vale il -13. Il massimo sforzo dei padroni di casa non è sufficiente per arginare la potenza di fuoco di una Cantù che, in grande spolvero, va all’ultimo mini intervallo avanti di 18 (42-60). Il solco scavato nel primo quarto risulta decisivo e, negli ultimi dieci minuti, Berdun e compagni amministrano il margine e chiudono sul 51-77 nonostante la doppia cifra di Mehiaoui, Gomez e Simula.





TABELLINO GSD KEY ESTATE PORTO TORRES-UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTÙ 51-77 GSD KEY ESTATE PORTO TORRES: Mehiaoui 19, Gomez 14, Simula 12, Puggioni 4, Falchi 2, Pedron, Sallis, Piu, Langiu, Congiata UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTÙ: Carossino 26, Saaid 12, Berdun 12, De Maggi 8, Santorelli 8, Papi 6, Esteche 2, Buksa 2, Geninazzi 1, Makram

Arriva sul parquet del Centro Universitario Sportivo di Sassari la prima sconfitta in campionato per il GSD Key Estate Porto Torres. 77-51 il punteggio in favore della formazione lombarda. Gli uomini di Daniele Riva si impongono in terra sarda e si prendono il primo posto solitario del girone B della regular Season.I turritani, che fino ad oggi avevano condiviso la vetta con gli avversari odierni, rimangono a quota quattro. Cantù parte forte e scappa grazie agli otto punti consecutivi mandati a referto da un eccellente Carossino. Mehiaoui prova a caricarsi il GSD sulle spalle, provando a tenere i suoi a contatto, ma gli ospiti possono fare affidamento anche su Saaid. Il primo quarto va in archivio sull’11-24.