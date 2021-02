La squadra sassarese si rinforza: arriva un argentino

Vecchia conoscenza del pallone sardo, Marcos Sartor è attaccante tecnico e potente che comincia la sua avventura sull’Isola con i 19 gol segnati in Eccellenza alla guida del reparto offensivo del Budoni, team con cui conquista la promozione in serie D e disputa il campionato di interregionale 2017-2018. L’anno successivo è quello del passaggio al Sassari calcio Latte Dolce, ma gli infortuni lo limitano nell’espressione delle sue pur riconosciute potenzialità. L’anno dopo è alla Torres (12 gol), questa stagione inizia per lui alla Robur Siena (Serie D). Oggi è sbarcato a Sassari a disposizione di mister Fabio Fossati.

Il Sassari calcio Latte Dolce piazza un altro importante colpo di mercato e riporta in Sardegna Marcos Sartor Camina. L’attaccante argentino classe 1995 torna a Sassari - sponda biancoceleste - per vivere la sua seconda esperienza in maglia Sassari calcio Latte Dolce dopo quella cominciata l’11 luglio (stagione 2018-2019) con l’annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte del club sassarese.