Martial Gym Alghero mette a "tappetto" il Covid: arrivate cinture nere e terzo dan

È proprio di questi giorni il raggiungimento della cintura nera per la dottoressa Chiara Caradonna, e della qualifica di allenatore per il terzo dan a Fernando Peddis. Entrambi sono stati esaminati via web dalla commissione regionale CSEN assieme ad altri studenti provenienti da tutta la Sardegna, al termine del percorso iniziato ad ottobre dello scorso anno.



Grande soddisfazione per lo staff docenti della Martial Gym, il cui parlmares vanta titoli a livello internazionale, che vede il proprio lavoro concretizzarsi anche con questi risultati. Il team attende con entusiasmo il.prossimo sblocco delle competizioni regionali e nazionali per far fare scendere in campo il proprio gruppo agonistico

La pandemia ha fatto chiudere le palestre, ma non ha fermato l' entusiasmo degli atleti della Martial Gym Alghero di via Vittorio Emanuele ad Alghero. Gli atleti seguendo bisettimanalmente le lezioni via web ed allenandosi individualmente all aperto per la preparazione atletica, con il programma stilato dalla responsabile di di scienze motorie, hanno mantenuto un ottimo livello tecnico e fisico.